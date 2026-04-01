JAKARTA — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina per 1 April 2026 tetap. Keputusan ini diambil meski ada tekanan dari harga minyak dunia, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan keputusan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meredam dampak lonjakan harga energi internasional terhadap ekonomi nasional. Stabilitas harga energi dinilai penting agar konsumsi domestik tetap terjaga.
“Pemerintah, atas arahan Presiden, memutuskan tidak ada penyesuaian harga untuk BBM subsidi. Artinya tetap, tidak naik maupun turun,” ujar Bahlil, Rabu (1/4/2026).
Dengan kebijakan ini, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex tetap sama seperti bulan sebelumnya. Sementara itu, BBM subsidi juga tidak berubah, dengan Pertalite di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Aceh
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp11.500/liter
Dexlite: Rp13.250/liter
Sumatera Utara
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter
Sumatera Barat
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.900/liter
Pertamax Turbo: Rp13.650/liter
Dexlite: Rp14.800/liter
Pertamina Dex: Rp15.100/liter
Riau
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.900/liter
Pertamax Turbo: Rp13.650/liter
Dexlite: Rp14.800/liter
Pertamina Dex: Rp15.100/liter
Kepulauan Riau
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.900/liter
Pertamax Turbo: Rp13.650/liter
Dexlite: Rp14.800/liter
Pertamina Dex: Rp15.100/liter
Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp11.750/liter
Pertamax Turbo: Rp12.400/liter
Dexlite: Rp13.450/liter
Pertamina Dex: Rp13.800/liter
Jambi
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter
Bengkulu
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter
Sumatera Selatan
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter
Bangka Belitung
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter
Lampung
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter