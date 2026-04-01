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Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina dari Aceh sampai Papua

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |08:34 WIB
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina dari Aceh sampai Papua
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina per 1 April 2026 tetap. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina per 1 April 2026 tetap. Keputusan ini diambil meski ada tekanan dari harga minyak dunia, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan keputusan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meredam dampak lonjakan harga energi internasional terhadap ekonomi nasional. Stabilitas harga energi dinilai penting agar konsumsi domestik tetap terjaga.

“Pemerintah, atas arahan Presiden, memutuskan tidak ada penyesuaian harga untuk BBM subsidi. Artinya tetap, tidak naik maupun turun,” ujar Bahlil, Rabu (1/4/2026).

Dengan kebijakan ini, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex tetap sama seperti bulan sebelumnya. Sementara itu, BBM subsidi juga tidak berubah, dengan Pertalite di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 1 April 2026:


Aceh
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter

Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp11.500/liter
Dexlite: Rp13.250/liter

Sumatera Utara
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter

Sumatera Barat
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.900/liter
Pertamax Turbo: Rp13.650/liter
Dexlite: Rp14.800/liter
Pertamina Dex: Rp15.100/liter

Riau
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.900/liter
Pertamax Turbo: Rp13.650/liter
Dexlite: Rp14.800/liter
Pertamina Dex: Rp15.100/liter

Kepulauan Riau
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.900/liter
Pertamax Turbo: Rp13.650/liter
Dexlite: Rp14.800/liter
Pertamina Dex: Rp15.100/liter

Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp11.750/liter
Pertamax Turbo: Rp12.400/liter
Dexlite: Rp13.450/liter
Pertamina Dex: Rp13.800/liter

Jambi
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter

Bengkulu
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter

Sumatera Selatan
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter

Bangka Belitung
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter

Lampung
Pertalite: Rp10.000/liter
Solar: Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.600/liter
Pertamax Turbo: Rp13.350/liter
Dexlite: Rp14.500/liter
Pertamina Dex: Rp14.800/liter

 

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