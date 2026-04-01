HOME FINANCE HOT ISSUE

Menaker Ungkap Pekerjaan yang Tak Termasuk Kategori WFH 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |14:51 WIB
Menaker (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah mendorong penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi pekerja di sektor swasta, BUMN, dan BUMD. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor, terutama yang membutuhkan kehadiran fisik dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, pengecualian diberikan agar aktivitas vital tetap berjalan dan tidak mengganggu layanan publik maupun operasional industri.

"Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu yang memang memerlukan kehadiran fisik, baik untuk pelayanan maupun operasional," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH antara lain sektor kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi. Selain itu, sektor energi seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik juga tetap harus beroperasi secara langsung.

Pemerintah juga mengecualikan sektor infrastruktur dan pelayanan masyarakat, seperti jalan tol, penyediaan air bersih, serta pengangkutan sampah. Sektor ritel dan perdagangan bahan pokok, termasuk pasar dan pusat perbelanjaan, juga tidak masuk dalam skema WFH.

Di sisi lain, sektor industri dan produksi, khususnya pabrik yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin, tetap diwajibkan bekerja di lokasi. Hal yang sama berlaku untuk sektor jasa seperti perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality.

Tak hanya itu, sektor makanan dan minuman seperti restoran dan kafe, sektor transportasi dan logistik yang mencakup angkutan penumpang dan barang, hingga sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal juga termasuk dalam daftar pengecualian.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengatur teknis pelaksanaan WFH sesuai kondisi masing-masing. 

 

Berita Terkait
Wamenhub: Pesanan Sewa Jet Pribadi Melonjak pada Libur Lebaran 2026
8 Kebijakan Pemerintah Berlaku 1 April 2026: Harga BBM Tak Naik, WFH ASN 1 Hari
Ini Daftar Sektor Pekerjaan yang Tak WFH Setiap Jumat
Kapan WFH Karyawan Swasta Diberlakukan? Ini Jawaban Menko Airlangga
WFH ASN Setiap Jumat Bakal Hemat APBN Rp6,2 Triliun
Menko Airlangga: Kebijakan WFH 1 Hari Seminggu Ditetapkan Akhir Maret 2026
