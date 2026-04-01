Harga Avtur Melonjak 70 Persen Imbas Konflik Timur Tengah, Maskapai Desak Harga Tiket Pesawat Naik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |15:13 WIB
Avtur Pesawat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) hingga rata-rata 70 persen pada April 2026 memicu desakan dari pelaku industri penerbangan agar pemerintah segera menyesuaikan tarif tiket pesawat. Kenaikan ini disebut sebagai dampak dari gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah yang turut mendorong harga energi global.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menyatakan, penyesuaian harga tiket melalui kenaikan fuel surcharge dan Tarif Batas Atas (TBA) menjadi langkah mendesak untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mengatakan kenaikan harga avtur mengikuti tren global yang terdampak konflik geopolitik, sehingga tekanan biaya terhadap maskapai tidak bisa dihindari.

"Dengan kenaikan avtur yang signifikan, kami mendesak pemerintah segera menyesuaikan fuel surcharge dan TBA agar maskapai tetap bisa beroperasi secara berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Kenaikan harga avtur ini diumumkan oleh Pertamina dan mulai berlaku sejak 1 April 2026. Untuk periode 1–30 April, harga avtur domestik naik rata-rata 70 persen, sementara untuk rute internasional meningkat hingga 80 persen, dengan variasi di masing-masing bandara.

Sebagai gambaran, harga avtur domestik di Bandara Soekarno-Hatta pada Maret 2026 tercatat Rp13.656,51 per liter, lalu melonjak menjadi Rp23.551,08 per liter pada April atau naik sekitar 72,45 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 saat kebijakan TBA mulai diberlakukan, kenaikan harga avtur bahkan mencapai hampir tiga kali lipat.

INACA menegaskan bahwa komponen bahan bakar menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai. Dengan lonjakan setinggi ini, tanpa penyesuaian tarif, kondisi keuangan maskapai berisiko tertekan.

 

Berita Terkait
5 Bandara dengan Permintaan Avtur Tertinggi Jelang Lebaran 2026
5 Bandara dengan Permintaan Avtur Tertinggi Jelang Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163230/bioavtur-mtbO_large.jpg
DEN: Bioavtur Minyak Jelantah Jadi Kado HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/320/3113901/pencurian_avtur-qcae_large.jpg
Berbahaya! Pencurian Avtur di Kualanamu, Pipa Dilubangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/320/3069830/menhub-sebut-monopoli-avtur-pertamina-dilindungi-bph-migas-hingga-bandara-kosong-A5iusTE7Vu.jpg
Menhub Sebut Monopoli Avtur Pertamina Dilindungi BPH Migas hingga Bandara Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3065172/dekarbonisasi-industri-penerbangan-maskapai-mulai-pakai-avtur-hijau-K9tx4ujwfk.jpg
Dekarbonisasi Industri Penerbangan, Maskapai Mulai Pakai Avtur Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064649/luhut-temui-bos-airasia-tony-fernandes-debat-soal-harga-avtur-ITyIojjFyJ.jpg
Luhut Temui Bos AirAsia Tony Fernandes, Debat soal Harga Avtur
