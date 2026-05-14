Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Avtur Mahal, Maskapai Boleh Naikkan Biaya Tambahan Bahan Bakar Pesawat hingga 50 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |14:41 WIB
Avtur Mahal, Maskapai Boleh Naikkan Biaya Tambahan Bahan Bakar Pesawat hingga 50 Persen
Garuda Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Kebijakan tersebut dilakukan menyikapi perkembangan harga bahan bakar penerbangan (avtur) yang mengalami kenaikan, sekaligus juga untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara.

Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan. Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan  fluktuasi harga avtur yang berlaku.

Berdasarkan evaluasi harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 Mei 2026, harga avtur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter, Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan (fuel surcharge) maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

Penerapan fuel surcharge tersebut dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa menegaskan bahwa kebijakan fuel surcharge merupakan mekanisme yang telah diatur pemerintah untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dan menjaga keberlangsungan layanan transportasi udara nasional.

“Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi. Pemerintah tetap memastikan agar implementasi kebijakan ini dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, serta keberlangsungan operasional maskapai penerbangan,” ujar Lukman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216657/harga_avtur_naik-ohyD_large.jpg
Harga Avtur Naik Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Revisi Tarif Batas Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210021/avtur_pesawat-sp4C_large.jpg
Harga Avtur Melonjak 70 Persen Imbas Konflik Timur Tengah, Maskapai Desak Harga Tiket Pesawat Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203602/pertamina-XrQW_large.jpg
5 Bandara dengan Permintaan Avtur Tertinggi Jelang Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163230/bioavtur-mtbO_large.jpg
DEN: Bioavtur Minyak Jelantah Jadi Kado HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/320/3113901/pencurian_avtur-qcae_large.jpg
Berbahaya! Pencurian Avtur di Kualanamu, Pipa Dilubangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/320/3069830/menhub-sebut-monopoli-avtur-pertamina-dilindungi-bph-migas-hingga-bandara-kosong-A5iusTE7Vu.jpg
Menhub Sebut Monopoli Avtur Pertamina Dilindungi BPH Migas hingga Bandara Kosong
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement