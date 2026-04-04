Update Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo per 4 April 2026

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2026 tetap sama seperti Maret 2026, baik di SPBU Pertamina maupun operator swasta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) seperti solar dan minyak tanah, serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite RON90, tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu pada harga saat ini.

"Pemerintah, atas arahan Presiden, memutuskan tidak ada penyesuaian harga untuk BBM subsidi. Artinya tetap, tidak naik maupun turun," ujar Bahlil.

Meski demikian, pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi atau Jenis Bahan Bakar Umum (JBU). Pembahasan dilakukan bersama badan usaha, termasuk PT Pertamina (Persero) dan sejumlah operator swasta, dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah.

Daftar Harga BBM per 4 April 2026:

Pertamina:

Pertalite: Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Pertamax: Rp12.300 per liter

Pertamax Green: Rp12.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter

Dexlite: Rp14.200 per liter

Pertamina Dex: Rp14.500 per liter

Shell:

Shell Super: Rp12.390 per liter

V-Power: -

V-Power Nitro+: -

V-Power Diesel: Rp14.620 per liter