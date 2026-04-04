Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
Update Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo per 4 April 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |09:01 WIB
Harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2026 tetap sama seperti Maret 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2026 tetap sama seperti Maret 2026, baik di SPBU Pertamina maupun operator swasta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) seperti solar dan minyak tanah, serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite RON90, tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu pada harga saat ini.

"Pemerintah, atas arahan Presiden, memutuskan tidak ada penyesuaian harga untuk BBM subsidi. Artinya tetap, tidak naik maupun turun," ujar Bahlil.

Meski demikian, pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi atau Jenis Bahan Bakar Umum (JBU). Pembahasan dilakukan bersama badan usaha, termasuk PT Pertamina (Persero) dan sejumlah operator swasta, dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah.

Daftar Harga BBM per 4 April 2026:

Pertamina:

Pertalite: Rp10.000 per liter
Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter
Pertamax: Rp12.300 per liter
Pertamax Green: Rp12.900 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter
Dexlite: Rp14.200 per liter
Pertamina Dex: Rp14.500 per liter

Shell:

Shell Super: Rp12.390 per liter
V-Power: -
V-Power Nitro+: -
V-Power Diesel: Rp14.620 per liter

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement