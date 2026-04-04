Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.857.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam tidak mengalami perubahan hari ini. Emas Antam stagnan di Rp2.857.000 per gram setelah sebelumnya turun.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima pemilik emas saat menjual kembali emas batangan juga tidak berubah, yakni di Rp2.577.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun berdasarkan laman resmi Logam Mulia, untuk saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku, dan bukti potong akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Sabtu (4/4/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.478.500

Emas 1 gram: Rp2.857.000

Emas 2 gram: Rp5.664.000

Emas 3 gram: Rp8.478.000

Emas 5 gram: Rp14.100.000

Emas 10 gram: Rp28.120.000