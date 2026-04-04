Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.857.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |09:33 WIB
Harga emas Antam tidak mengalami perubahan hari ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam tidak mengalami perubahan hari ini. Emas Antam stagnan di Rp2.857.000 per gram setelah sebelumnya turun.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima pemilik emas saat menjual kembali emas batangan juga tidak berubah, yakni di Rp2.577.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun berdasarkan laman resmi Logam Mulia, untuk saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku, dan bukti potong akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Sabtu (4/4/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.478.500
Emas 1 gram: Rp2.857.000
Emas 2 gram: Rp5.664.000
Emas 3 gram: Rp8.478.000
Emas 5 gram: Rp14.100.000
Emas 10 gram: Rp28.120.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari






Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement