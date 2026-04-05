HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Cair April 2026, Cek Daftar Lengkap dan Besarannya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |06:05 WIB
JAKARTA - Sejumlah bantuan sosial (bansos) masih dicairkan pada April 2026. Masyarakat diimbau untuk mengecek jenis bantuan yang disalurkan pemerintah pada bulan ini.

Berikut ini Okezone rangkum daftar bansos yang cair April 2026, Jakarta, Minggu (5/4/2026):

1. Bansos PKH

Anggaran bansos PKH 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun untuk menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos PKH di April 2026 masuk ke dalam pencairan tahap kedua mulai April, Mei dan Juni.

Besaran bansos PKH:

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Disabilitas berat: Rp600.000

2. Bansos BPNT

Sama seperti bansos PKH, bansos BPNT akan terus cair sesuai tahapannya. Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.

Bansos BPNT atau kartu sembako mendapatkan alokasi anggaran Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta KPM. Dana tersebut masuk dalam bentuk saldo elektronik yang dapat dibelanjakan di e Warong atau agen bank mitra pemerintah untuk membeli kebutuhan pangan pokok.

 

