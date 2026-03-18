Bansos Pangan Cair ke 33,2 Juta Penerima, Dapat 20 kg Beras dan 4 Liter Minyak Goreng

Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng mulai disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia untuk alokasi Februari dan Maret 2026. (foto : Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng mulai disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Bantuan diberikan kepada lebih dari 33,2 juta penerima manfaat.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bantuan mencakup 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per alokasi. Sehingga untuk dua bulan, masing-masing penerima memperoleh total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang disalurkan sekaligus.

“Kami memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).

Rizal menyebut program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi guna meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).