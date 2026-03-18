Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Pangan Cair ke 33,2 Juta Penerima, Dapat 20 kg Beras dan 4 Liter Minyak Goreng

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |15:15 WIB
Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng mulai disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia untuk alokasi Februari dan Maret 2026.
A
A
A

JAKARTA – Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng mulai disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Bantuan diberikan kepada lebih dari 33,2 juta penerima manfaat.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bantuan mencakup 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per alokasi. Sehingga untuk dua bulan, masing-masing penerima memperoleh total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang disalurkan sekaligus.

“Kami memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).

Rizal menyebut program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi guna meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207143//rajiv-f1D6_large.jpg
DPR Minta Pemerintah Desa Segera Perbarui Data Penerima Bantuan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205849//blt-h7JI_large.jpg
Apakah BLT Kesra Rp900.000 Akan Cair Jelang Lebaran 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205139//bansos-On06_large.png
Daftar Bansos yang Akan Cair Jelang Lebaran Maret 2026, Ada BLT Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204718//bansos_beras-eDQt_large.jpg
Bansos Beras dan Minyak Goreng Rp14,9 Triliun Cair untuk 35 Juta Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/320/3202984//bansos-SUYH_large.jpg
Masih Ada 3 Juta Penerima Bansos PKH dan Sembako yang Belum Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/320/3202981//bansos_pkh-A8qH_large.jpg
Bansos PKH dan Sembako Cair Rp15 Triliun di Awal Ramadhan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement