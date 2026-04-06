Segini Kekayaan Wira Arizona, JPU Kasus Amsal Sitepu yang Viral Sebut Jasa Editing Video Gratis

JAKARTA - Segini kekayaan Wira Arizona, JPU kasus Amsal Sitepu yang viral sebut Jasa Editing video gratis. Terdakwa kasus dugaan mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu mengungkapkan kejanggalan penanganan perkara yang menimpanya.

Amsal menyebut, auditor dan JPU menganggap jasa pembuatan video seperti editing, dubbing hingga perlengkapan syuting dianggap Rp0. Hal itu diungkapkan Amsal saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

Di tengah polemik tersebut, nama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona menyampaikan pernyataan terkait jasa editing video yang disebut bernilai Rp0.

Pernyataan itu memicu perdebatan luas, terutama di kalangan pelaku industri kreatif. Tak hanya itu, publik juga mulai menyoroti profil, perjalanan karier, hingga harta kekayaan Wira yang kini bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo.

Ternyata segini harta kekayaan Wira Arizona, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wira memiliki total kekayaan sebesar Rp2.016.093.045 atau Rp2,016 miliar.