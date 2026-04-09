HOME FINANCE HOT ISSUE

38,2 Juta Naik Pesawat Terbang di Kuartal I-2026, Naik 5 Persen 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |18:24 WIB
Tiket Pesawat Terbang (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencatat jumlah penumpang pesawat di 37 bandara pada Kuartal I/2026 mencapai 38,20 juta atau naik sekitar 5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 36,38 juta. 

Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, jumlah penumpang rute domestik mencapai 28,38 juta dan penumpang rute internasional menyentuh 9,82 juta. Total pergerakan pesawat juga membukukan peningkatan 8,7 persen atau dari 275.782 penerbangan menjadi 299.759 penerbangan.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi menuturkan peningkatan lalu lintas penerbangan ini seiring dengan tumbuhnya permintaan penerbangan saat periode libur Natal dan Tahun Baru Januari 2026, serta angkutan lebaran pada Maret 2026. 

"Peningkatan permintaan perjalanan udara pada periode peak season di Januari 2026 dan Maret 2026 dapat diakomodir InJourney Airports melalui kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholders di bandara," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026). 

Adapun pada kedua periode peak season tersebut seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports disiagakan 24 jam menyesuaikan kebutuhan maskapai penerbangan untuk memastikan ketersediaan penerbangan dan sebagai upaya utilisasi slot time penerbangan di bandara.

Pahlevi menambahkan, peningkatan jumlah penumpang dan penerbangan ini juga didorong dibukanya rute-rute penerbangan baru di berbagai bandara sebagai wujud kolaborasi erat antara InJourney Airports dengan maskapai.

 

