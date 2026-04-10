Avian Brands Gelar RUPST 2026, Bagikan Dividen Jumbo Senilai Rp1,36 Triliun

SURABAYA – PT Avia Avian Tbk (Avian Brands), produsen cat dekoratif terkemuka di Indonesia, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Surabaya, pada Kamis (9/4/2026). Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis, termasuk pembagian Dividen Tunai sebesar Rp1,36 triliun, atau setara dengan Rp23 per saham, sebagai bentuk komitmen berkelanjutan kepada para pemegang saham.

Nilai ini mencerminkan rasio pembayaran dividen sebesar 78,18 persen dari laba bersih tahun buku 2025. Jumlah dividen tersebut telah memperhitungkan dividen interim sebesar Rp654 miliar yang telah dibagikan pada November 2025.

Keputusan pembagian dividen ini didukung oleh kinerja keuangan yang solid. Sepanjang 2025, Avian Brands mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun, meningkat Rp80 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, dengan marjin laba bersih sebesar 21,5 persen, di tengah kondisi pasar yang tetap menantang. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam menjaga disiplin pengendalian biaya serta meningkatkan efisiensi operasional secara berkelanjutan.

Perseroan juga didukung oleh fundamental keuangan yang kokoh dengan struktur permodalan yang sehat serta tingkat profitabilitas yang terjaga. Untuk diketahui, rasio return on asset (ROA) Perseroan pada 2025 mencapai 15,7 persen dan rasio return on equity (ROE) Perseroan di periode yang sama tercatat sebesar 18,3 persen.

Avian Brands memiliki kebijakan membagikan dividen minimal sebesar 50 persen dari laba bersih. Namun demikian, Persroan secara konsisten membagikan dividen dengan payout ratio di atas 80 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Avian Brands selalu disiplin dalam alokasi modal, sekaligus tetap memberikan return yang menarik bagi pemegang saham. Alokasi modal Perseroan dilakukan secara disiplin dengan beberapa prioritas, di antaranya investasi untuk pertumbuhan bisnis dengan belanja modal yang terjaga, didukung oleh neraca dan likuiditas yang sehat. Perseroan juga menjaga fleksibilitas, baik untuk melakukan buyback saham maupun menangkap peluang akuisisi strategis yang dapat memberikan nilai tambah jangka panjang.

Sebagai pemimpin pasar cat dekoratif di Indonesia, Avian Brands terus memperkuat fundamental bisnisnya melalui inovasi produk, ekspansi jaringan distribusi, serta peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan strategi yang disiplin dan terarah, Perseroan optimis dapat mempertahankan kinerja positif dan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang, sekaligus terus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham.

(Agustina Wulandari )

