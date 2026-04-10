HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Ritel Fashion Terkenal H&M yang Akan Tutup 160 Gerai Tahun Ini?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |21:08 WIB
Siapa Pemilik Ritel Fashion Terkenal H&M yang Akan Tutup 160 Gerai Tahun Ini?
Siapa Pemilik Ritel Fashion Terkenal H&M yang Akan Tutup 160 Gerai Tahun Ini? (Foto: Reuters)
JAKARTA - Siapa pemilik ritel fashion terkenal H&M yang akan tutup 160 gerai tahun ini? H&M akan menutup permanen 160 gerai di seluruh dunia pada tahun 2026.

Penutupan 160 gerai H&M ini sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan fokus pada e-commerce dan efisiensi biaya, menyusul tren penurunan belanja di toko fisik. Langkah ini termasuk optimalisasi toko dan restrukturisasi portofolio ritel global.

"Optimalisasi portofolio toko telah berdampak agak negatif pada penjualan kuartal I-2026 karena penutupan dan renovasi toko," kata H&M dalam laporan pendapatan dilansir The Sun.

Lalu siapa pemilik H&M? Berikut ulasannya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Pemilik H&M 

H&M (Hennes & Mauritz) adalah perusahaan ritel fesyen asal Swedia yang didirikan oleh Erling Persson pada tahun 1947. 

Saat ini, perusahaan tersebut dikendalikan oleh keluarga Persson dengan kepemilikan saham hampir 50 persen. 

Anak Erling yakni Stefan Persson menjabat sebagai Chairman of the Board H&M Group, namun mengundurkan diri pada Mei 2020 setelah 22 tahun menjabat. Kini putraya Karl-Johan Persson menggantikan posisinya. Demikian seperti dilansir Forbes.

Berdasarkan data Forbes per hari ini, harta kekayaan Stefan Persson mencapai USD22,3 miliar atau setara Rp381,3 triliun (kurs Rp17.100 per USD).

 

