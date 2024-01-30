Advertisement
HOT ISSUE

H&M Tutup 28 Toko, 588 Pekerja Kena PHK

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |13:45 WIB
H&M Tutup 28 Toko, 588 Pekerja Kena PHK
H&M Tutup Toko di Spanyol. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - H&M menutup seperlima toko dan memberhentikan 558 pekerja di Spanyol. Hal ini diumumkan serikat pekerja lokal pada Jumat 26 Januari 2024.

Serikat pekerja Confederation of Comisioner Obreras (CCOO) dan General de Trabajadores (UGT) menjelaskan, perusahaan fashion dari Swedia ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak ditentukannya organisasi, produktif, dan ekonomi.

Melansir dari laman Reuters pada Selasa (30/01/2024), menurut laporan tahunan H&M, perusahaan ini memiliki 133 toko di spanyol dengan jumlah karyawan hampir 4.000 orang. H&M mengkonfirmasi bahwa pihaknya bermaksud akan menutup 28 toko.

H&M juga menjelaskan bahwa memiliki toko di lokasi yang tetap dan tetap kompetitif adalah sebuah prioritas, dan mereka akan secara konsisten mengevaluasi portofolio tokonya.

“Hal ini mencakup meningkatkan pengalaman berbelanja di toko-toko kami yang ada, secara aktif mencari peluang baru dan membuat keputusan yang tepat mengenai penutupan toko bila diperlukan,” kata pihak H&M tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai keputusan mereka menutup toko.

Langkah ini sejalan dengan toko fashion besar lainnya di seluruh dunia yang telah menutup toko-toko kecil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilakukan untuk memperluas cabang-cabang utama yang menarik pengunjung lebih banyak dan dapat berfungsi juga sebagai pusat logistik e-commerce.

Sumber serikat pekerja juga mengatakan bahwa H&M di Spanyol menghadapi masalah ketidakhadiran dan para pekerja mengeluhkan beban yang berlebihan.

Bahkan pada November 2022, H&M mengumumkan rencana global untuk memangkas 1.500 pekerjaan guna memangkas biaya. Pada 2021, di Spanyol, mereka telah mengurangi gaji karyawan sebanyak 400 orang.

“Kami percaya ini keputusan yang sangat agresif dan masih bisa dicari solusinya tapi tidak menghilangkan pekerjaan,” kata serikat pekerja.

