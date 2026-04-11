3 Fakta Harga Pertalite dan BBM Subsidi Tidak Naik Sampai Akhir 2026

JAKARTA — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, termasuk Pertalite, tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Keputusan ini diambil atas instruksi Presiden Prabowo Subianto setelah mempertimbangkan kondisi fiskal serta dampak sosial dan ekonomi di tengah fluktuasi harga energi global.

Berikut fakta-fakta terkait kebijakan harga BBM yang tetap stabil hingga akhir 2026, Sabtu (11/4/2026):

1. Keputusan Harga BBM Tidak Naik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan proses di balik kebijakan tersebut. Kementerian Keuangan secara intensif melakukan simulasi dampak ekonomi berdasarkan berbagai skenario harga minyak mentah dunia, mulai dari USD80 hingga USD100 per barel. Hasil simulasi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan.

“Jadi kebijakan (tidak menaikkan BBM) kemarin itu semuanya sudah mendapat arahan. Kadang-kadang kita menjalankan saja, kadang kalau ditanya kita kasih opsi,” tuturnya.

Proses dialog antara tim ekonomi dan Presiden dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi guna memastikan ketahanan APBN tetap terjaga meskipun harga minyak melonjak.

“Jadi waktu misalnya BBM kemarin, Presiden tanya, ‘Gimana dampaknya?’ Oke Pak, saya hitung dulu. Meeting berikutnya kita buat hitungannya. Harga USD80 per barel bagaimana? Segini. Harga USD90? Segini. Harga USD100? Segini,” jelas Purbaya.

2. APBN Masih Kuat