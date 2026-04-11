Bansos PKH Tahap 2 Cair, Ini Cara Cek Penerimanya

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |08:02 WIB
Sejumlah bantuan sosial (bansos) tahap 2 dicairkan kembali pada April, Mei, dan Juni 2026. (Foto ;Okezone.com)
JAKARTA - Sejumlah bantuan sosial (bansos) tahap 2 dicairkan kembali pada April, Mei, dan Juni 2026. Anggaran bansos 2026 masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 yang mencapai Rp508,2 triliun.

Adapun bansos tahap 2 yang dicairkan di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Bansos PKH cair pada April 2026 sebagai bagian dari pencairan tahap kedua pada April, Mei, dan Juni.

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos PKH secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Berikut cara cek penerima PKH 2026 secara online lewat ponsel:

Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id

Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP, isi kode captcha yang muncul, lalu klik tombol “CARI DATA”.

Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pencarian cek bansos berupa nama, kelompok desil, jenis bantuan, status penerimaan, dan periode pencairannya. Jika nama sudah terdaftar namun bantuan belum diterima, kemungkinan penyaluran masih berlangsung dan menyesuaikan jadwal di masing-masing daerah.

