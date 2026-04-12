Daftar Terbaru Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini 12 April 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |10:00 WIB
Daftar Terbaru Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini 12 April 2026
JAKARTA - Harga ragam produk emas baik Antam, Galeri24, dan juga UBS terpantau bergerak bervariasi hari ini, Minggu (12/4/2026). Harga emas Galeri24, UBS dan Antam stabil.

Berdasarkan pantauan di website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 masih sama dengan hari sebelumnya, yakni di level Rp2.876.000 per gram. Sementara emas UBS masih dijual dengan harga Rp2.890.000 per gram.

Untuk emas antam masih stagnan ke Rp2.860.000 per gram.

Secara umum, produk emas Galeri24 tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram. Emas UBS dijual mulai dari 0,5 gram sampai 500 gram. Adapun Antam tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 100 gram. 

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

Emas Galeri24

- 0,5 gram: Rp1.508.000.
- 1 gram: Rp2.876.000.
- 2 gram: Rp5.683.000.
- 5 gram: Rp14.102.000.
- 10 gram: Rp28.130.000.
- 25 gram: Rp69.944.000.
- 50 gram: Rp139.778.000.
- 100 gram: Rp279.418.000.
- 250 gram: Rp696.827.000.
- 500 gram: Rp1.393.654.000.
- 1.000 gram: Rp2.787.308.000.

 

Berita Terkait
Harga Emas Antam Hari Ini 11 April Naik Lagi Rp3.000, Cek Daftar Terbarunya
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp7.000 Jadi Rp2.857.000 per Gram, Cek Daftar Terbarunya
Harga Emas Antam Hari Ini 9 April Anjlok! Turun Rp50.000 Jadi Rp2.850.000 per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini 8 April 2026 Meroket! Naik Rp50.000 Menuju Rp3 Juta
Harga Emas Antam Hari Ini 7 April Naik Rp19.000 Jadi Rp2.850.000 per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp26.000, Kini Dijual Rp2.831.000 per Gram
