HOME FINANCE PROPERTY

Menteri PU Kebut Proyek Sekolah Rakyat, Waskita Karya Catat Progres 45 Persen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |10:05 WIB
Progres pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di Kota Surabaya sudah mencapai 45 persen. (Foto: Okezone.com/PU)
JAKARTA - Progres pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di Kota Surabaya sudah mencapai 45 persen. Targetnya, proyek ini akan rampung pada 20 Juni 2026.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pendidikan yang layak dan terintegrasi.

"Progres di Surabaya ini bagus, sekitar 45 persen dan kualitasnya juga baik. Secara umum, pekerjaan pembangunan SR yang dikerjakan Waskita Karya dan mitra berjalan dengan baik. Di Kabupaten Sampang juga hampir 40 persen. Memang ada di lokasi lain yang masih tertinggal, tapi secara keseluruhan masih dalam kondisi terkendali dan terus dikejar," ujar Menteri Dody, Minggu (12/4/2026).

Sekolah Rakyat tahap II di Kota Surabaya berlokasi di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, dan dibangun di atas lahan seluas sekitar 6,6 hektare dengan status lahan hak pakai Pemerintah Kota Surabaya. Proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor Waskita Karya–CAG KSO melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur.

Fasilitas yang dibangun mencakup ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa, serta dilengkapi asrama siswa, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, instalasi air bersih, hingga sarana olahraga seperti lapangan basket dan mini soccer.

Menteri PU Klaim APBN Transparan Usai Digeledah Kejaksaan
Pemerintah: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi, Justru Diperkuat Lewat Revitalisasi Sekolah
Rampung Juni, 101 Sekolah Rakyat Gratis Siap Tampung Anak Miskin Ekstrem
Pesan Wamen Fajar ke Siswa Sekolah Rakyat: Jangan Pernah Ragu Bermimpi Besar
Pesan Prabowo: Tidak Boleh Ada Titipan di Sekolah Rakyat dan Sogok-Menyogok!
Sumatera Butuh Rp74 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana
