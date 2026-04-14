Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

50 Persen Pengusaha Ogah Ekspansi, 67 Persen Tak Berniat Rekrut Karyawan Baru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |17:03 WIB
50 Persen Pengusaha Ogah Ekspansi, 67 Persen Tak Berniat Rekrut Karyawan Baru (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merilis hasil survei yang dilakukan kepada pengusaha mencatatkan 50 persen responden enggan untuk melakukan ekspansi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Hasil survei lainnya sekitar 67 persen pengusaha menyatakan tidak minat untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja baru. 

"Hasil survei kita di Apindo, 50 persen perusahan tidak ada rencana untuk ekspansi dalam 5 tahun ke depan, ini jadi perhatian kita dan 67 persen perusahaan tidak berniat untuk melakukan rekrutmen baru," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan bersama Komisi I DPR RI, Selasa (14/4/2026).

Azam mengatakan, salah satu alasan pengusaha enggan untuk melakukan ekspansi hingga melakukan rekrutmen baru karena masih membaca regulasi yang akan dibuat pemerintah. Pengusaha menilai regulasi yang berubah-ubah menciptakan ketidakpastian dunia usaha. 

Dia memberikan salah satu contoh regulasi soal formula pengupahan yang kerap berubah. Padahal dunia usaha, menurut Bob Azam, perlu melakukan perencanaan jangka panjang karena punya cost yang lebih efisien ketimbang perencanaan jangka pendek. 

"Kalau dari dunia usaha kita kesulitan sekali kalau setiap 2 tahun sekali regulasi berubah, padahal kami dunia usaha harus membuat kontrak semakin panjang semakin baik, semakin kita bisa menjamin tenaga kerja kita," lanjutnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210429/bahan_baku_impor-b8Qh_large.jpg
Kesulitan Bahan Baku Impor, Pengusaha Dorong Pemerintah Beri Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198615/apindo-t0FL_large.jpg
Apindo soal Lapangan Kerja: Yang Antre Ribuan tapi Pekerjaan Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147702/apindo-tdsS_large.PNG
Perjanjian Dagang RI-Eropa Hampir Rampung, Pengusaha Bidik Peluang Ekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/320/3138559/korban_phk-U3G9_large.jpg
Ancaman PHK, Apindo Minta Deregulasi untuk Selamatkan Industri Padat Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124501/uang_thr-WDHX_large.jpeg
Pengusaha Buka Suara soal Ramai Ormas Minta Jatah THR Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3061977/pengusaha-di-20-asosiasi-lintas-industri-tolak-pp-kesehatan-ini-alasannya-k8xXwiWHcM.jpg
Pengusaha di 20 Asosiasi Lintas Industri Tolak PP Kesehatan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement