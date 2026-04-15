bank bjb Sukses Gelar Semarang Mountain Race 2026, Kawal dari Registrasi hingga Finish

Ajang Semarang Mountain Race 2026 berlangsung lancar, hadirkan pengalaman berkesan bagi hampir dua ribuan pelari trail. (Foto: dok bank bjb)

SEMARANG - Ajang Semarang Mountain Race 2026 berlangsung dengan lancar, menghadirkan pengalaman berkesan bagi hampir dua ribuan pelari trail dari berbagai daerah. Event ini menjadi salah satu magnet sport tourism yang semakin diminati masyarakat.

Diselenggarakan di kawasan Gunung Ungaran, Semarang, kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 April 2026. Seluruh rangkaian acara terpusat di The Wujil Resort and Conventions sebagai titik pengambilan race pack collection (RPC), start dan finish seluruh kategori lomba.

Sejak hari pertama, atmosfer kompetisi sudah terasa dengan kehadiran para pelari yang datang dari berbagai kota. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi untuk menaklukkan lintasan alam yang menantang sekaligus menikmati keindahan lanskap pegunungan.

Sepanjang jalur lomba, peserta disuguhkan rute yang memadukan tanjakan, turunan teknis, serta panorama alam yang memanjakan mata. Hal ini menjadikan Semarang Mountain Race tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga pengalaman eksplorasi alam.

Kelancaran penyelenggaraan acara tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk bank bjb yang turut berperan aktif dalam menyukseskan event ini.

Sebagai mitra strategis, bank bjb menghadirkan kemudahan akses bagi peserta, khususnya dalam proses mendapatkan tiket pendaftaran. Program yang dihadirkan sebelumnya terbukti memberikan nilai tambah bagi para pelari.