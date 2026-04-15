Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp30.000, Kini Dijual Rp2.893.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam melonjak lagi sebesar Rp30.000 menjadi Rp2.893.000 per gram pada hari ini Rabu (15/4/2026).

Sebelumnya pada Selasa (14/4/2026), harga emas Antam naik Rp45.000 yang awalnya dibanderol Rp2.818.000 menjadi Rp2.863.000 per gram.

Dipantau di laman Logam Mulia, sementara untuk harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp2.674.000 dari semula Rp2.639.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.