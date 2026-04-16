Warga Perlu Tahu, Ini Jenis dan Tarif Pajak Daerah di Jakarta

JAKARTA - Di balik berbagai fasilitas yang dinikmati warga ibu kota, terdapat kontribusi pajak daerah yang menjadi salah satu penopang utama pembangunan. Mulai dari jalan yang digunakan sehari-hari, transportasi publik yang semakin terintegrasi, hingga ruang terbuka hijau, semuanya tidak lepas dari peran pajak yang dibayarkan masyarakat.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan,, pajak daerah bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk keterlibatan warga dalam mendorong kemajuan kota.

“Melalui penerimaan pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas akses fasilitas umum, serta menciptakan lingkungan kota yang lebih layak huni,” katanya.

Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan warga adalah memahami jenis serta tarif pajak daerah yang berlaku. Dengan begitu, kewajiban perpajakan dapat dijalankan secara tepat dan sesuai ketentuan.

Berikut rincian jenis pajak daerah di Jakarta beserta tarifnya:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Tarif progresif diberlakukan, yakni 2 persen untuk kendaraan pertama, 3 persen untuk kendaraan kedua, 4 persen untuk kendaraan ketiga, 5 persen untuk kendaraan keempat, dan 6 persen untuk kendaraan kelima serta seterusnya.