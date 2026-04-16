Selain AS, Bahlil Sebut RI Bisa Belanja di Mana Saja Termasuk Rusia hingga Nigeria

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia akan menerapkan prinsip ekonomi bebas aktif sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif. Dengan prinsip ini, Indonesia dapat menjalin kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan berbagai negara.

“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif,” ujar Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menyebut sejumlah negara mitra strategis Indonesia, termasuk Rusia, Nigeria di kawasan Afrika, serta Amerika Serikat yang telah memiliki kerja sama dengan Indonesia.

“Jadi kita boleh bertransaksi di mana saja selama kita berkomitmen dengan negara-negara yang telah menjalin kerja sama dengan kita, termasuk Rusia, kemudian Nigeria di Afrika, dan juga Amerika Serikat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bahlil juga melaporkan hasil pertemuan dengan pemerintah Rusia sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin, khususnya terkait kerja sama sektor energi jangka panjang.