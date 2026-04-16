Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Selain AS, Bahlil Sebut RI Bisa Belanja di Mana Saja Termasuk Rusia hingga Nigeria

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |18:45 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Ungkap Prinsip Indonesia Ekonomi Bebas Aktif. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia akan menerapkan prinsip ekonomi bebas aktif sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif. Dengan prinsip ini, Indonesia dapat menjalin kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan berbagai negara.

“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif,” ujar Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menyebut sejumlah negara mitra strategis Indonesia, termasuk Rusia, Nigeria di kawasan Afrika, serta Amerika Serikat yang telah memiliki kerja sama dengan Indonesia.

“Jadi kita boleh bertransaksi di mana saja selama kita berkomitmen dengan negara-negara yang telah menjalin kerja sama dengan kita, termasuk Rusia, kemudian Nigeria di Afrika, dan juga Amerika Serikat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bahlil juga melaporkan hasil pertemuan dengan pemerintah Rusia sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin, khususnya terkait kerja sama sektor energi jangka panjang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212449//bahlil-ct9r_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212447//menteri_luar_negeri_ri_sugiono-VUsP_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212381//bahlil-g8jN_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212282//menko_airlangga-s1dR_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212253//prabowo_subianto-L8aH_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212172//ekonomi_indonesia-J2Pi_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement