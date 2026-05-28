Jelang Munas, Hipmi Cari Pengusaha Muda Hadapi Tantangan Ekonomi

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menegaskan fokus pada pencarian dan penguatan pengusaha muda yang mampu menjawab tantangan ekonomi nasional menjelang Musyawarah Nasional (Munas).

“Hipmi memiliki tanggung jawab besar untuk menyiapkan pengusaha muda yang mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan,” kata Ketua Umum BPD Hipmi Jaya, Ryan Haroen, Kamis (28/5/2026).

Dirinya menilai Munas seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi antardaerah, mempererat kolaborasi kader, sekaligus mempertegas arah organisasi dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

Hipmi perlu terus menjaga semangat kebersamaan sebagai rumah besar pengusaha muda Indonesia.

“Hipmi harus tetap menjadi organisasi yang solid, dewasa, dan mampu melahirkan gagasan-gagasan besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia,” pungkas Ryan.