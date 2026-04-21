Jelang Munas Hipmi, Pengusaha Soroti Penguatan Fondasi Ekonomi RI

JAKARTA – Sinergi pengusaha dinilai menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) disebut memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak ekonomi yang diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat.

Ketua BPP Hipmi Bidang Sinergitas Danantara, BUMN, dan BUMD, Anthony Leong, menilai kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah perlu diperkuat, khususnya untuk membuka peluang bisnis di daerah.

“Sinergi ini penting agar kebijakan pemerintah dan gerakan dunia usaha dapat berjalan beriringan. Harapannya, pengurus di daerah bisa merasakan peluang bisnis yang konkret. Jika pengusaha muda di daerah kuat dan fokus pada bisnis, maka ekonomi nasional akan semakin kokoh dari bawah,” ujar Anthony, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, penguatan sinergi antarpengusaha muda juga diperlukan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Kita perlu mendorong sinergi pengusaha muda agar mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional,” katanya.

Dinamika Munas Hipmi

Sementara itu, dinamika internal Hipmi menjelang Musyawarah Nasional (Munas) XVIII semakin menguat. Sejumlah nama mulai muncul dalam bursa calon Ketua Umum BPP Hipmi periode mendatang, termasuk Anthony Leong.

Ia menyampaikan bahwa gagasan yang diusung dalam kontestasi ini antara lain mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan serta penguatan peran Hipmi sebagai wadah pengusaha.