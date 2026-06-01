Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Dukung Tata Kelola Ekspor SDA, Minta Implementasi hingga Kepastian Hukum

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |14:58 WIB
Pengusaha Dukung Tata Kelola Ekspor SDA, Minta Implementasi hingga Kepastian Hukum
Ekspor Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI - ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan dukungan atas langkah Pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," kata Shinta dalam pernyataan bersama, Senin (1/6/2026).

Meski mendukung kebijakan tersebut, pengusaha menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, serta profil pembeli internasional yang berbeda-beda.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)," ungkapnya

Selain itu, dunia usaha meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak jangka panjang, termasuk terkait mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta berbagai skema perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), perjanjian bilateral, dan ketentuan WTO.

Asosiasi juga mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas dan transparan guna menghindari spekulasi negatif di pasar serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212408/tenaga_kerja-uHyh_large.jpg
50 Persen Pengusaha Ogah Ekspansi, 67 Persen Tak Berniat Rekrut Karyawan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210429/bahan_baku_impor-b8Qh_large.jpg
Kesulitan Bahan Baku Impor, Pengusaha Dorong Pemerintah Beri Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198615/apindo-t0FL_large.jpg
Apindo soal Lapangan Kerja: Yang Antre Ribuan tapi Pekerjaan Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147702/apindo-tdsS_large.PNG
Perjanjian Dagang RI-Eropa Hampir Rampung, Pengusaha Bidik Peluang Ekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/320/3138559/korban_phk-U3G9_large.jpg
Ancaman PHK, Apindo Minta Deregulasi untuk Selamatkan Industri Padat Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124501/uang_thr-WDHX_large.jpeg
Pengusaha Buka Suara soal Ramai Ormas Minta Jatah THR Lebaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement