Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Buka-bukaan soal Ekspor SDA Satu Pintu

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |14:29 WIB
Prabowo Buka-bukaan soal Ekspor SDA Satu Pintu
Prabowo Buka-bukaan soal Ekspor SDA Satu Pintu (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto buka-bukaan soal ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu. Menurut Prabowo, ekspor SDA merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

Prabowo menyatakan, selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan SDA Indonesia masih banyak mengalir ke luar negeri dan tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri.

"Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," ujar Prabowo dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Prabowo juga menekankan pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi yang berbasis hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah SDA.

Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional dapat lebih besar dirasakan masyarakat.

Prabowo mengatakan pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, termasuk prinsip ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221880/prabowo_subianto-XxzR_large.jpg
Prabowo: Tak Ada Bangsa yang Kasihan Kalau Rakyat Kita Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221859/prabowo_subianto-xda2_large.png
Prabowo: Mari Kita Jujur, Apakah Pertumbuhan Ekonomi Sudah Merata?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221845/prabowo_subianto-NWgf_large.png
Prabowo Akui Rakyat Cuma Jadi Penonton, Terlalu Lama Kekayaan Kita Dinikmati di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/455/3221397/prabowo_subianto-Y5yA_large.jpg
Prabowo dan Macron Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Prancis, Libatkan 30 Industri Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220873/juri-1480_large.jpg
Prabowo Kurban 1.098 Sapi, Istana: Anggaran Rp100 Miliar dari APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220517/presiden_prabowo-jeZt_large.jpg
Prabowo Beri Taklimat ke 400 Calon Pemimpin BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement