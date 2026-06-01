Prabowo Buka-bukaan soal Ekspor SDA Satu Pintu

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto buka-bukaan soal ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu. Menurut Prabowo, ekspor SDA merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

Prabowo menyatakan, selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan SDA Indonesia masih banyak mengalir ke luar negeri dan tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri.

"Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," ujar Prabowo dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Prabowo juga menekankan pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi yang berbasis hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah SDA.

Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional dapat lebih besar dirasakan masyarakat.

Prabowo mengatakan pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, termasuk prinsip ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kepentingan rakyat.