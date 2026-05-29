Prabowo dan Macron Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Prancis, Libatkan 30 Industri Raksasa

PARIS - Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri peluncuran forum bisnis France-Indonesia High Level Business Council.

Hal ini dilakukan Prabowo dan Macron setelah pertemuan bilateral dan membahas sejumlah kerja sama di Istana Elysee, Paris, Prancis pada Kamis (28/5/2026).

"Setelah melakukan pertemuan bilateral serta pertemuan empat mata, Presiden Prabowo dan Presiden Macron juga menghadiri peluncuran forum bisnis France-Indonesia High Level Business Council, yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia dan MEDEF International," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Teddy menjelaskan, forum bisnis ini mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Jika ditotalkan, kapitalisasi gabungan dari industri yang ikut mencapai USD1,3 triliun.

"Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, tercapai 4 kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan," ucap Teddy.