Prabowo Akui Rakyat Cuma Jadi Penonton, Terlalu Lama Kekayaan Kita Dinikmati di Luar Negeri

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |10:58 WIB
Prabowo Akui Rakyat Cuma Jadi Penonton, Terlalu Lama Kekayaan Kita Dinikmati di Luar Negeri (Foto: Tangkapan Layar)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kondisi perekonomian nasional. Prabowo mengajak seluruh pihak untuk jujur melihat kondisi perekonomian nasional. 

Meski Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir, menurutnya hasil pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan.

"Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Prabowo di Gedung Pancasila, Kemenlu, Senin (1/6/2026). 

Dia mengakui bahwa ekonomi Indonesia memang terus tumbuh dalam beberapa dasawarsa terakhir. Namun, dia mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut telah dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

“Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata? Sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?” ujarnya.

Prabowo kemudian mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat realitas yang ada. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari mineral strategis hingga komoditas pertanian.

Di mana Indonesia sebagai salah satu produsen utama tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, hingga kelapa sawit yang menjadi kebutuhan berbagai industri global. Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung capaian swasembada pangan yang dinilainya menjadi modal penting di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

 

