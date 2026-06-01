Prabowo: Tak Ada Bangsa yang Kasihan Kalau Rakyat Kita Lapar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak akan ada bangsa yang kasihan kepada Indonesia jika rakyat mengalami kelaparan dan kesulitan.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (1/6/2026).

"Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita, kalau kita kesulitan, rakyat kita lapar, rakyat kita dalam kesulitan, tidak akan ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita," kata Prabowo.

Untuk itu, Prabowo melakukan berbagai langkah transformasi. Prabowo mengakui langkah-langkah tersebut tidak akan selalu mendapat dukungan dari semua pihak. Di mana akan selalu ada perlawanan dari pihak-pihak yang dinilai tidak memiliki komitmen terhadap kepentingan bangsa.

“Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI,” lanjutnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh takut menghadapi tantangan tersebut. Prabowo menilai bangsa yang besar harus berani mengambil keputusan yang benar, meskipun tidak selalu mudah dan populer.

“Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita,” katanya.

 

