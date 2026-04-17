Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bantah Klaim Hercules, Maruarar Pastikan Lahan Tanah Abang Aset Negara!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |18:06 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memastikan lahan sengketa di kawasan Tanah Abang yang diklaim Hercules merupakan aset negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan koordinasi dan pengecekan dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Berdasarkan hasil tersebut, dinyatakan bahwa lahan di kawasan Tanah Abang yang diklaim Hercules merupakan milik negara. Hal ini disampaikan Ara dalam konferensi pers, Jumat (17/4/2026).

"Waktu saya datang ke sana, kami sudah koordinasi. Kami yakin itu tanah negara, tapi ada pihak lain yang tidak yakin itu tanah negara. Nah sekarang kita sudah koordinasi, sudah cek ke ATR/BPN. Kita sampaikan dari semua pemahaman ya kita konsisten bahwa ini tanah negara," tegas Ara.

Ara mengungkapkan, lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia. Pemerintah juga memastikan bahwa pengelolaan aset tetap berada di bawah kewenangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Lebih lanjut, Ara menyebutkan bahwa rencana pembangunan hunian di atas lahan akan segera direalisasikan. Dia mengatakan pembangunan bakal didukung oleh pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh PT. Astra International.

"Kita akan gunakan untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat Indonesia. Kan saya sudah katakan kemarin sudah ada dari CSR Astra yang siap membangun rumah susun. Asetnya tetap punya Kereta Api (KAI). Sudah ada pihak yang mau membangun, untuk siapa? Untuk masyarakat kita. Saya rasa sudah sangat jelas ya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement