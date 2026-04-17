Diklaim Hercules, Satgas Anti Mafia Tanah Siap Ambil Langkah Hukum soal Sengketa Lahan Tanah Abang

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |18:58 WIB
Diklaim Hercules, Satgas Anti Mafia Tanah Siap Ambil Langkah Hukum soal Sengketa Lahan Tanah Abang
Diklaim Hercules, Satgas Anti Mafia Tanah Siap Ambil Langkah Hukum soal Sengketa Lahan Tanah Abang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah menegaskan siap mengambil langkah hukum menyoal sengketa lahan di kawasan Tanah Abang yang diklaim oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules bila diperlukan.

Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Hendra Gunawan menegaskan bahwa langkah hukum akan diambil apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dia menyebut, berdasarkan hasil penelitian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), lahan yang disengketakan tercatat sebagai aset negara.

"Berdasarkan penelitian dari pihak ATR/BPN, bahwa tanah yang saat ini di Tanah Abang itu ada tiga lokasi, itu tercatat di BPN sebagai aset dan juga sudah tercatat di Kementerian Keuangan juga sebagai aset," katanya dalam konferensi pers, Jumat (17/4/2026).

Dia menegaskan, pemerintah akan mempertahankan aset tersebut secara maksimal. Satgas juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam sengketa tersebut.

"Kami sebagai aparatur pemerintah tentunya akan mempertahankan aset ini sekuat dan semampu kami. Dan terkait dengan apabila nanti ditemukan ada unsur-unsur pidana di dalamnya, maka kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan aparatur penegak hukum lainnya," lanjutnya.

Menurut Hendra, Satgas Anti Mafia Tanah melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPN sebagai leading sector hingga aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan pihak pengguna lahan, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Nanti kami akan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan tentunya dengan pengguna tanah ya dari KAI. Dan tentunya kami juga akan mendapat dukungan dari pemerintah karena ini merupakan aset yang memang harus kita pertahankan," tegasnya.

 

