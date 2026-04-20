Belanja di Luar Negeri Makin Hemat dengan Promo Kartu Kredit BRI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |14:44 WIB
Belanja di Luar Negeri Makin Hemat dengan Promo Kartu Kredit BRI
Belanja dengan kartu kredit BRI. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menghadirkan program menarik bagi nasabah setia melalui promo belanja luar negeri menggunakan kartu kredit BRI. Program ini memberikan berbagai keuntungan, mulai dari cashback saldo kredit hingga cicilan ringan, guna mendukung kenyamanan transaksi nasabah saat bepergian ke mancanegara.

Program promo ini berlangsung pada periode 9 April 2026 hingga 31 Mei 2026 dan dapat dinikmati oleh pemegang kartu kredit BRI, khususnya segmen premium seperti BRI World Access, BRI JCB Platinum, BRI Mastercard Platinum, hingga BRI Kartu Kredit Visa Infinite.

Dalam program ini, nasabah berkesempatan memperoleh cashback hingga Rp1 juta dengan akumulasi transaksi minimal Rp10 juta selama periode program. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi, BRI juga memberikan penghargaan kepada 475 nasabah dengan total akumulasi transaksi tertinggi sepanjang periode program berlangsung. 

Promo berlaku untuk transaksi offline (transaksi langsung) di luar negeri menggunakan mata uang asing, mencakup berbagai destinasi populer seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, hingga United Kingdom. 

Tak hanya itu, BRI juga memberikan kemudahan tambahan berupa program cicilan bunga mulai dari 0 persen dengan tenor fleksibel hingga 36 bulan. Konversi cicilan dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi BRImo maupun Contact BRI.

