Ancol Siapkan Perluasan Lahan 65 Hektare, Bakal Terintegrasi dengan MRT

JAKARTA - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) menyiapkan perluasan lahan seluas 65 hektare (ha) di kawasan utara sebagai salah satu upaya memodernisasi dan mempercantik kawasan Ancol. Selain membangun sejumlah infrastruktur baru, sebagian area akan diintegrasikan dengan depo MRT untuk mempermudah akses pengunjung.

"Harapan kami masyarakat Jakarta kalau pergi ke Ancol bisa langsung menggunakan MRT," ujar Direktur Utama Pembangunan Jaya Ancol, Syahmudrian Lubis, Senin (20/4/2026).

Dia mengatakan pihaknya akan menjalankan transformasi untuk menjawab perubahan perilaku wisatawan. Ke depan, PT Pembangunan Jaya Ancol tak hanya berfokus pada peningkatan jumlah pengunjung, tetapi juga nilai dan pengalaman yang dirasakan setiap wisatawan.

“Ancol akan bertransformasi menjadi integrated experience-driven ecosystem, di mana kami menghadirkan perjalanan pengalaman pengunjung secara end-to-end di dalam kawasan Ancol,” ujar Syahmudrian.

Dia menjelaskan perubahan itu sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang meminta Ancol terus berbenah dan tetap relevan sebagai destinasi wisata unggulan, bahkan hingga puluhan tahun ke depan.