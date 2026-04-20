Segini Kisaran Gaji Pegawai Pertamina Kilang Minyak

JAKARTA - Segini kisaran gaji pegawai Pertamina kilang minyak. Ada yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Selain mengacu pada besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), gaji pegawai Pertamina di kilang minyak sangat bergantung pada kebijakan remunerasi perusahaan, kompetensi, serta risiko pekerjaan, terutama bagi staf yang bekerja langsung di area kilang.

Oleh karena itu, besaran gaji pegawai Pertamina yang bekerja di kilang minyak sangat beragam. Misalnya, gaji pegawai di Kilang Balikpapan berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp43.000.000 per bulan.

Mengutip berbagai sumber, Senin (20/4/2026), kisaran gaji pekerja kilang minyak Pertamina adalah sebagai berikut:

Fresh graduate: Rp5.000.000 – Rp7.000.000 per bulan

Operator: Rp7.000.000 – Rp15.000.000 per bulan

Teknisi: Rp8.000.000 – Rp20.000.000 per bulan

Supervisor: Rp12.000.000 – Rp30.000.000 per bulan

Manager: Rp20.000.000 – Rp50.000.000 per bulan

Untuk rincian lebih lanjut terkait nominal gaji di berbagai posisi, berikut estimasi gaji karyawan di PT Kilang Pertamina Balikpapan:

1. Engineer Rp8.000.000–Rp15.000.000

2. IT Specialist Rp12.000.000–Rp22.000.000

3. Staf Administrasi Rp10.000.000–Rp14.000.000

4. Pengawas HSE Rp12.000.000–Rp18.000.000

5. Site Engineer Rp11.000.000–Rp20.000.000

6. Pekerja Kilang Rp14.000.000–Rp25.000.000

7. Manager Rp22.000.000–Rp43.000.000

8. HRD Rp8.000.000–Rp12.000.000

9. Data Analyst Rp10.300.000–Rp15.200.000

10. Assistant Manager Rp13.000.000–Rp18.000.000

11. Supervisor Rp15.000.000–Rp20.000.000

12. Operator Rp12.400.000–Rp15.400.000

13. Staf Akuntansi Rp10.000.000–Rp12.000.000

14. Staf Teknisi Rp7.000.000–Rp10.000.000

15. Staf Umum Rp6.000.000–Rp8.500.000

16. Staf Hukum Rp10.000.000–Rp15.000.000

17. Fresh Graduate Rp6.000.000–Rp8.000.000

18. Sekretaris Rp10.000.000–Rp13.000.000

19. Surveyor Rp8.000.000–Rp12.000.000

20. Dokter Lapangan Rp14.000.000–Rp25.000.000

21. Quality Control Rp8.000.000–Rp11.000.000

22. Security Rp5.000.000–Rp8.000.000

(Feby Novalius)

