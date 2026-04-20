Segini Kisaran Gaji Pegawai Pertamina Kilang Minyak

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |20:05 WIB
Segini Kisaran Gaji Pegawai Pertamina Kilang Minyak
Segini kisaran gaji pegawai Pertamina kilang minyak.
JAKARTA - Segini kisaran gaji pegawai Pertamina kilang minyak. Ada yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Selain mengacu pada besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), gaji pegawai Pertamina di kilang minyak sangat bergantung pada kebijakan remunerasi perusahaan, kompetensi, serta risiko pekerjaan, terutama bagi staf yang bekerja langsung di area kilang.

Oleh karena itu, besaran gaji pegawai Pertamina yang bekerja di kilang minyak sangat beragam. Misalnya, gaji pegawai di Kilang Balikpapan berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp43.000.000 per bulan.

Mengutip berbagai sumber, Senin (20/4/2026), kisaran gaji pekerja kilang minyak Pertamina adalah sebagai berikut:

Fresh graduate: Rp5.000.000 – Rp7.000.000 per bulan
Operator: Rp7.000.000 – Rp15.000.000 per bulan
Teknisi: Rp8.000.000 – Rp20.000.000 per bulan
Supervisor: Rp12.000.000 – Rp30.000.000 per bulan
Manager: Rp20.000.000 – Rp50.000.000 per bulan

Untuk rincian lebih lanjut terkait nominal gaji di berbagai posisi, berikut estimasi gaji karyawan di PT Kilang Pertamina Balikpapan:

1.    Engineer    Rp8.000.000–Rp15.000.000
2.    IT Specialist    Rp12.000.000–Rp22.000.000
3.    Staf Administrasi    Rp10.000.000–Rp14.000.000
4.    Pengawas HSE    Rp12.000.000–Rp18.000.000
5.    Site Engineer    Rp11.000.000–Rp20.000.000
6.    Pekerja Kilang    Rp14.000.000–Rp25.000.000
7.    Manager    Rp22.000.000–Rp43.000.000
8.    HRD    Rp8.000.000–Rp12.000.000
9.    Data Analyst    Rp10.300.000–Rp15.200.000
10.    Assistant Manager    Rp13.000.000–Rp18.000.000
11.    Supervisor    Rp15.000.000–Rp20.000.000
12.    Operator    Rp12.400.000–Rp15.400.000
13.    Staf Akuntansi    Rp10.000.000–Rp12.000.000
14.    Staf Teknisi    Rp7.000.000–Rp10.000.000
15.    Staf Umum    Rp6.000.000–Rp8.500.000
16.    Staf Hukum    Rp10.000.000–Rp15.000.000
17.    Fresh Graduate    Rp6.000.000–Rp8.000.000
18.    Sekretaris    Rp10.000.000–Rp13.000.000
19.    Surveyor    Rp8.000.000–Rp12.000.000
20.    Dokter Lapangan    Rp14.000.000–Rp25.000.000
21.    Quality Control    Rp8.000.000–Rp11.000.000
22.    Security    Rp5.000.000–Rp8.000.000

