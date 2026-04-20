Giant Sea Wall Bakal Dibangun Bertahap, Dimulai dari Pantura

JAKARTA - Pemerintah siap membangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Hal ini terungkap saat Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas perkembangan proyek giant sea wall.

Sejumlah pejabat dipanggil untuk mengikuti rapat tersebut, salah satunya Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf.

Dia mengatakan proyek giant sea wall masih dalam tahap pendalaman, khususnya terkait aspek konstruksi dan kesiapan sumber daya.

“Soal giant sea wall, masih dalam tahap perencanaan dan kita akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi,” kata dia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dia menuturkan, hingga saat ini belum ada keputusan baru, termasuk terkait investasi maupun waktu pasti pembangunan.

"Belum, belum," ucap dia saat ditanya terkait keputusan terbaru.