Peringati HUT ke-63, TASPEN Percepat Transformasi Berbasis Aksi Nyata

JAKARTA – Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-63, PT TASPEN (Persero) menegaskan komitmennya kembali dalam mempercepat transformasi perusahaan melalui langkah-langkah konkret, seperti penguatan layanan, akselerasi digitalisasi, diversifikasi sumber pendapatan, serta peningkatan ketahanan bisnis perusahaan.

Langkah transformasi ini merupakan bagian dari aksi nyata perusahaan dalam mendukung program Asta Citra Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam mencapai ketahanan ekonomi nasional, serta menjadikan BUMN untuk lebih adaptif dan efisien dalam memberikan manfaat lebih lanjut bagi masyarakat, khususnya para peserta TASPEN.

Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Francis menyampaikan, dalam menghadapi percepatan transformasi digital, TASPEN memprioritaskan langkah strategis melalui pengembangan inovasi teknologi yang adaptif dan efisien.

"Upaya ini merupakan perwujudan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan prima yang memberikan nilai tambah jangka panjang bagi para peserta," ucapnya.

Pada momentum ini, TASPEN melakukan sejumlah langkah transformasi strategis yang dilakukan, antara lain penguatan pengambilan keputusan berbasis data melalui pengembangan Taspen Dashboard sebagai instrumen monitoring kinerja secara real time.

TASPEN juga terus memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pengelolaan layanan dan keluhan peserta untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas respons, serta pengembangan sumber pendapatan baru guna memperkuat fundamental bisnis perusahaan.

Selain itu, TASPEN juga menegaskan empat fokus utama transformasi, yaitu percepatan digitalisasi berbasis data dan teknologi, penguatan ketahanan keuangan perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi, pengembangan layanan perlindungan finansial yang lebih komprehensif bagi peserta, serta penguatan tata kelola, integritas, dan kepercayaan publik.