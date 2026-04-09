HOME FINANCE

TASPEN Raih Penghargaan Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |12:09 WIB
PT TASPEN (Persero) berhasil meraih penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025. (Foto: dok TASPEN)
JAKARTA – PT TASPEN (Persero) berhasil meraih penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 pada kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Penghargaan Stakeholder Surat Utang Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (2/4/2026).

Penghargaan ini diberikan oleh Sekretaris Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Ubaidi Socheh Hamidi kepada Direktur Investasi TASPEN Rifki Isnaini Hassan sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis TASPEN dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kepemilikan instrumen investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan bahwa sebagai institusi pengelola dana jangka panjang, TASPEN memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui instrumen investasi yang aman dan produktif, seperti Surat Utang Negara.

"Portofolio investasi TASPEN didominasi oleh SBN sebesar 64,29 persen per Desember 2025. Strategi ini adalah fondasi kami untuk menjaga stabilitas dan memastikan TASPEN dapat senantiasa memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi,” ujarnya.

Penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 semakin memperkuat komitmen TASPEN dalam mendukung pembiayaan negara melalui investasi yang prudent dan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif sebagai investor institusi domestik, TASPEN tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/11/3211421//direktur_utama_pertamina_simon_aloysius_mantiri_menerima_penghargaan_green_leadership_proper_dalam_ajang_anugerah_lingkungan_proper-VAEP_large.jpeg
Komitmen Energi Berkelanjutan, Pertamina Borong 14 PROPER Emas dan 108 Hijau dari KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/11/3211271//ilustrasi_masyarakat_tetap_produktif_ketika_menjalani_work_from_home_berkat_keandalan_dan_layanan_listrik_yang_mudah_diakses_melalui_pln_mobile-IUui_large.jpeg
PLN Mobile Bikin WFH Nyaman, Layanan Kelistrikan Cuma dalam Satu Genggaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/11/3211195//kisah_nasabah_pnm_yang_memilih_untuk_tetap_berdiri_di_tengah_situasi_yang_tidak_mudah-J5RX_large.jpeg
Tak Kenal Menyerah, Nasabah PNM Ini Buktikan Setiap Perjuangan Layak Ditemani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/11/3211011//ptpp-jKtJ_large.jpeg
Kinerja Solid, PTPP Sukses Catatkan Kontrak Baru Rp3,87 Triliun hingga Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/11/3210884//bapenda_channel_pembayaran_pajak-SbtG_large.jpg
Channel Pembayaran Pajak Daerah DKI Jakarta Kian Beragam, Layanan Makin Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/340/3210771//wakil_gubernur_kalteng_edy_pratowo-LC4g_large.jpg
Pemprov Kalteng Tanggung Iuran JKN Ratusan Ribu Warga, Cakupan Tembus 100 Persen
