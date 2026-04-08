Komitmen Energi Berkelanjutan, Pertamina Borong 14 PROPER Emas dan 108 Hijau dari KLH

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |21:43 WIB
Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri menerima penghargaan Green Leadership PROPER dalam ajang Anugerah Lingkungan PROPER. (Foto: dok Pertamina)
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) kembali mencatatkan kinerja lingkungan terbaik dengan meraih 14 penghargaan PROPER Emas dan 108 PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam ajang Anugerah PROPER 2026 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (7/4/2026).

Pertamina berhasil meraih PROPER Emas terbanyak sekitar 35 persen dari total 39 PROPER Emas Nasional. Pertamina juga mendominasi raihan PROPER Hijau dengan 44 persen dari total sebanyak 243 PROPER Hijau Nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) juga meraih penghargaan tertinggi yakni Green Leadership, sebagai pengakuan atas kepemimpinan dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan bisnis.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan PROPER telah berkembang jauh melampaui fungsi awalnya sebagai instrumen kepatuhan.

“PROPER adalah motor transformasi yang mendorong perusahaan tidak hanya taat, tetapi melampaui ketaatan melalui inovasi, efisiensi sumber daya, dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujar Menteri Hanif.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterima Pertamina Group. Pertamina menghadirkan strategi 'Beyond Energy' - kepemimpinan Pertamina dalam transisi energi hijau dan ekonomi sirkular demi ketahanan energi yang selaras dengan kelestarian alam.

