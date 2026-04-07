HOME FINANCE

Tak Kenal Menyerah, Nasabah PNM Ini Buktikan Setiap Perjuangan Layak Ditemani

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |21:07 WIB
Tak Kenal Menyerah, Nasabah PNM Ini Buktikan Setiap Perjuangan Layak Ditemani
Kisah Anastasya Sampaleng, seorang ibu rumah tangga yang memilih untuk tetap berdiri di tengah situasi yang tidak mudah. (Foto: dok PNM)
MANADO — Langkah kecil seorang ibu yang dijalani setiap hari sering kali menyimpan cerita besar tentang keteguhan. Misalnya, di Manado, kisah Anastasya Sampaleng, seorang ibu rumah tangga yang memilih untuk tetap berdiri di tengah situasi yang tidak mudah.

Perjuangan ini dimulai saat suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan jatuh sakit, ia tidak memiliki banyak pilihan selain terus bergerak. Dengan berjalan kaki hingga sekitar dua kilometer setiap hari, Anastasya menjajakan masakan rumahan kepada masyarakat sekitar, menjaga agar dapur tetap menyala dan keluarganya tetap bertahan.

Perjalanan tersebut tidak dimulai dari kondisi yang mudah. Sebelumnya, ia sempat merintis usaha warung sembako setelah bergabung dengan PNM Mekaar, membantu menambah penghasilan keluarga sedikit demi sedikit. Namun ketika kondisi kesehatan suaminya memburuk, usaha tersebut tidak lagi dapat berjalan optimal.

Kemudian, ia beralih menjual gorengan, dan harus meninggalkan anaknya di rumah untuk sementara waktu agar tetap bisa berjualan. Dari situ, perlahan, ia kembali menata langkah, hingga akhirnya berani meningkatkan plafon pembiayaan dan beralih ke usaha makanan yang kini menjadi penopang utama keluarganya.

Bagi Anastasya, setiap langkah yang ditempuh bukan hanya tentang dirinya sendiri. “Saya tidak mau menyerah, karena yang saya perjuangkan bukan hanya untuk saya, tapi untuk keluarga dan anak saya. Capek pasti ada, tapi saya percaya kalau terus jalan, pasti ada jalan,” ucapnya.

Dari usaha yang dijalani dengan konsisten, ia mulai merasakan perubahan, rumah yang perlahan direnovasi, serta pendidikan anak yang tetap dapat dilanjutkan. Perjalanan ini menjadi pengingat bahwa keberanian untuk bertahan sering kali lahir dari tanggung jawab yang lebih besar daripada diri sendiri.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary menilai kisah seperti ini menjadi cerminan nyata dari semangat pemberdayaan PNM di tingkat akar rumput.

