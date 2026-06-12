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6 Cara Menyiapkan Dana Pensiun, Kunci Masa Tua Tenang!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |18:58 WIB
6 Cara Menyiapkan Dana Pensiun, Kunci Masa Tua Tenang!
Ilustrasi cara menyiapkan dana pensiun. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA - Masa pensiun sering kali dibayangkan sebagai waktu untuk beristirahat dan menikmati hari tua bersama keluarga dengan tenang. Namun, kenyamanan tersebut tidak datang secara tiba-tiba.

Hal itu merupakan hasil dari persiapan matang sejak usia produktif. Tanpa perencanaan yang jelas, hari tua justru berisiko menjadi beban finansial bagi diri sendiri maupun orang terdekat.

Inilah mengapa memahami cara menyiapkan dana pensiun sejak awal adalah langkah paling logis untuk menjamin kemandirian ekonomi nantinya. Simak penjelasan lebih lanjut di artikel ini.

Cara Menyiapkan Dana Pensiun

Menyiapkan dana pensiun merupakan perjalanan panjang yang memerlukan strategi matang untuk memastikan masa tua tetap nyaman dan mandiri.

Salah satu tantangan terbesarnya adalah risiko inflasi. Sebab, nilai uang akan terus menurun seiring kenaikan harga barang maupun jasa di masa depan.

Oleh karena itu, penting sekali mempertimbangkan faktor tersebut agar dana yang terkumpul cukup untuk menutupi kebutuhan harian di masa mendatang.

Untuk mengamankan masa depan yang lebih stabil, cobalah pahami dan terapkan beberapa cara menyiapkan dana pensiun berikut ini.

1. Tetapkan Target Usia Pensiun

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