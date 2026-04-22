HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ungkap Tak Pernah Ada Instruksi Presiden Prabowo Bayar Iuran BoP Rp17 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |07:57 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 21 April 2026.

Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat komitmen membayar iuran meski tergabung dalam BoP, sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo. Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian.

“Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel,” ujar Purbaya.

“Jadi, Presiden posisinya jelas, kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD1 miliar (sekitar Rp17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

 

