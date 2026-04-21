HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Lantik 5 Pejabat Baru Eselon II Kemenkeu, Ini Nama hingga Jabatannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |16:10 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik lima pejabat eselon II baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada hari ini. Prosesi pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur birokrasi Kemenkeu dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia yang kian kompleks.

Purbaya mengingatkan para pejabat yang baru dilantik mengenai besarnya tanggung jawab yang kini berada di pundak mereka. Purbaya menegaskan bahwa jabatan yang diberikan adalah instrumen untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara.

“Hari ini kita lantik pejabat baru intinya satu, Anda sekarang pegang kepercayaan negara di tengah dunia yang tidak stabil,” ujar Purbaya dalam acara pelantikan tersebut, Selasa (21/4/2026). 

Purbaya berpesan agar para pejabat senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Dia menggarisbawahi bahwa jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar fasilitas yang dinikmati.

Berikut adalah lima pejabat pimpinan pratama yang baru saja menempati posisi strategis:

1. Rofii Edy Purnomo: Kepala Biro Advokasi
2. Ihda Muktiyanto: Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
3. Ferry Ardiyanto: Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
4. Sugeng Apriyanto: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
5. Suska: Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya

 

