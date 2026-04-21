Rotasi Besar di Kemenkeu Berlanjut, Purbaya Lantik Pejabat Eselon I dan II Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |14:32 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya (Eselon I) dan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan pada hari ini, Selasa (21/4/2026). Agenda pelantikan ini berlangsung di Gedung Djuanda I, Jakarta, mulai pukul 14.00 WIB.

Informasi mengenai pelantikan mendadak ini dikonfirmasi oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan kepada awak media. Meski demikian, rincian mengenai nama-nama pejabat yang akan dilantik serta posisi jabatan yang akan diisi masih dirahasiakan hingga prosesi pelantikan dimulai.

“Siang teman-teman, rencananya pukul 14.00 WIB ada pelantikan eselon 1 dan 2. Teman-teman bisa standby di press room Djuanda 1 ya bila mau meliput,” tulis keterangan resmi Biro KLI Kemenkeu dalam pesan singkatnya kepada media, Selasa (21/4/2026).

Pelantikan hari ini merupakan bagian dari rangkaian penataan organisasi yang intens dilakukan Menkeu Purbaya sepanjang tahun 2026. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat performa birokrasi di tengah tantangan ekonomi global dan target penerimaan negara yang ambisius.

Berdasarkan catatan, pelantikan kali ini menjadi yang ketiga kalinya dilakukan dalam skala cukup besar oleh Purbaya di tahun 2026.

Pada Januari 2026, pelantikan awal tahun untuk pengisian posisi strategis di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mengakselerasi target APBN 2026.

Kemudian Maret 2026, rotasi sejumlah pejabat Eselon II di daerah dan pusat yang difokuskan pada penguatan pengawasan internal dan kepatuhan.

 

