Purbaya Tepis Rumor Resign dan Reshuffle: Saya Sukanya Maju, Bukan Mundur

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi mengenai desas-desus yang menyebut dirinya bakal meletakkan jabatan sebagai Bendahara Negara. Purbaya memastikan kabar burung tersebut adalah informasi palsu (hoax) yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Saat menanggapi pertanyaan dari awak media, Purbaya bahkan meresponsnya dengan kelakar jenaka. Ia secara spontan memeragakan gerakan melangkah beberapa kaki ke depan sebagai simbol bahwa dirinya pantang untuk mundur dari tanggung jawabnya.

"Mundur? Saya sukanya maju. Jadi enggak, itu gimana ya? Saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Saya itu orangnya enggak suka mundur, saya sukanya maju kayak gini nih (berjalan maju), hahaha," seloroh Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Purbaya tidak menampik bahwa dirinya sudah membaca dokumen gelap yang menyebarkan narasi pengunduran dirinya. Menurut analisanya, informasi tersebut sengaja dirancang oleh pihak tertentu dengan mencampurkan fakta persidangan atau rapat kabinet yang asli, kemudian memelintirnya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan di mata publik.

Tujuan utama dari penyebaran rumor terstruktur ini dinilai sengaja untuk merusak psikologis transaksi dan stabilitas di pasar keuangan.

Purbaya menggarisbawahi komitmennya untuk tetap tegak lurus mengawal kebijakan fiskal sesuai arahan Kepala Negara.