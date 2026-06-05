Sumbat Kebocoran Cukai, Purbaya Pasang Mesin Penghitung Rokok Otomatis

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan terobosan baru dalam memperketat pengawasan di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT). Pemerintah bakal menempatkan perangkat teknologi canggih di setiap perusahaan rokok guna menghitung volume produksi secara riil dan mengintegrasikannya langsung dengan basis data pusat korporasi fiskal.

Sistem digitalisasi pengawasan ini dijadwalkan mulai bergulir pada pekan depan. Kementerian Keuangan menargetkan proses standardisasi dan pemasangan mesin penghitung otomatis tersebut dapat rampung secara menyeluruh di seluruh pabrik rokok dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

"Sebentar Bea Cukai akan menjalankan mesin untuk mendeteksi penghitungan rokok secara otomatis yang di link ke pusat," kata Purbaya saat konferensi pers APBN KITA, Jumat (5/6/2026).

Purbaya menerangkan bahwa implementasi teknologi ini merupakan langkah preventif yang krusial untuk mengeliminasi potensi hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor cukai.

Sistem baru tersebut dirancang tidak hanya untuk merekam data kuantitas produksi secara real-time, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk mendeteksi berbagai modus pelanggaran administratif maupun fisik di lapangan.

"Nanti perhitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini, ke Bea Cukai, sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran lagi, deteksinya cukup canggih," ucap Purbaya.

"Termasuk salah peruntukan, salah personifikasi, itu bisa terdeteksi langsung dengan sistem baru," imbuhnya.