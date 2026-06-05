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Purbaya Akan Tinjau Pelabuhan Imbas Kemacetan, Ancam Pajabat Gak Becus

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |15:59 WIB
Purbaya Akan Tinjau Pelabuhan Imbas Kemacetan, Ancam Pajabat Gak Becus
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lapangan guna mengurai sumbatan logistik yang terjadi di pelabuhan. Langkah tegas ini diambil di tengah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebenarnya sudah bergerak cepat, namun masih terganjal oleh masalah operasional di pelabuhan.

Sidak tersebut dijadwalkan bakal berlangsung pada Sabtu besok, 6 Juni 2026, tepat pukul 10.00 WIB. Purbaya bahkan menantang para awak media yang hadir dalam konferensi pers APBN KiTa untuk ikut serta mengawal jalannya peninjauan langsung tersebut.

"Jadi ekonomi udah cepet tapi masih ada gangguan di (pelabuhan) besok saya mau kesana. kalo besok ada yang mau ikut, ikut saya ke pelabuhan, besok jam 10 pagi nanti kita atur," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (5/6/2026).

Purbaya menegaskan, kunjungan kerjanya kali ini tidak sekadar untuk melakukan tinjauan formalitas, melainkan untuk mengeksekusi solusi secara langsung di tempat.

Bendahara Negara ini pun memberikan peringatan keras kepada para pejabat otoritas pelabuhan yang berwenang. Ia tidak segan-segan untuk langsung mencopot atau memindahtugaskan oknum pejabat yang dinilai tidak mampu menyelesaikan hambatan kelancaran arus barang tersebut.

 

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