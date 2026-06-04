Istana Bantah Isu Purbaya Mundur dari Menkeu

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Enggak ada, enggak ada (pengunduran diri Menkeu)," tegas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak berencana untuk melakukan pergantian kabinet atau reshuffle kursi Menkeu dalam waktu dekat.

"Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan tidak ada, tidak ada rencana pergantian," ujarnya.

Prasetyo pun menegaskan bahwa yang saat ini diperlukan adalah memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling apa namanya koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi gitu," tegasnya.