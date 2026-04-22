Ini Pentingnya Basis Data Hadapi Penyalahgunaan Narkotika Vape

JAKARTA - Pemerintah menekankan pentingnya pendekatan bijak dan berbasis data dalam menyikapi penyalahgunaan media vape sebagai peredaran narkotika di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengimbau tidak perlu reaktif dalam menanggapi isu tersebut.

Cak Imin menyampaikan bahwa seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam mengawasi peredaran vape agar tidak menimbulkan kepanikan berlebihan di masyarakat melalu wacana peraturan larangan.

"Pendekatannya harus seimbang. Jangan sampai kita salah langkah karena kurang data,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menanggapi isu penyalahgunaan media vape ilegal sebagai modus baru peredaran narkotika tidak boleh bersikap reaktif. Dia menyatakan temuan penyalahgunaan vape ilegal mengkhawatirkan, oleh karena itu penting untuk menekankan edukasi dan pengawasan kepada generasi muda.

Cak Imin mendorong adanya regulasi jelas agar dapat mengatasi masalah penyalahgunaan vape ilegal. Pasalnya masalah penyalahgunaan ini ancaman nyata juga berisiko mematikan industri yang patuh aturan.

Dalam menghadapi masalah penyalahgunaan vape ilegal sebagai media penggunaan zat terlarang, dia lebih menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor secara komprehensif.