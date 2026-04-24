Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Harga BBM Baru B50 yang Akan Meluncur 1 Juli 2026?

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |20:02 WIB
Berapa harga BBM baru B50 yang akan meluncur pada 1 Juli 2026?
A
A
A

JAKARTA — Berapa harga BBM baru B50 yang akan meluncur pada 1 Juli 2026?

Pemerintah mempercepat implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) untuk mengatasi lonjakan harga minyak mentah. Pemerintah menargetkan penggunaan B50 di seluruh Indonesia mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026.

Namun, besaran harga BBM baru ini belum diketahui secara pasti.

Meski demikian, dari sejumlah hasil uji coba B50 yang telah dilakukan pada sektor otomotif, program ini menunjukkan hasil yang aman.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa uji jalan B50 dimulai dari uji laboratorium sejak awal 2025. Selanjutnya, uji penggunaan B50 pada mesin diesel dilakukan serentak sejak Desember 2025 di sejumlah sektor pengguna, yaitu otomotif, angkutan laut, mesin dan alat pertanian, mesin dan alat berat pertambangan, kereta api, dan pembangkit listrik. Sektor otomotif menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan kesiapan implementasi B50, termasuk melalui uji jalan pada kondisi operasional sehari-hari.

“Awal 2025 kita sudah melakukan uji teknis laboratorium dan sudah selesai di pertengahan tahun lalu. Lalu kita sudah melakukan kick off dan serentak uji di enam sektor, yaitu otomotif, tambang, alat pertanian, kelautan, pembangkit, dan kereta. Itu serentak dilakukan mulai 9 Desember 2025,” ujar Eniya.

Ia menambahkan, seluruh proses uji dilakukan secara bertahap dan terukur, mencakup berbagai tipe kendaraan dan kondisi operasional, guna memastikan standar teknis, keandalan, dan keselamatan tetap terjaga. Setelah uji jalan selesai, kendaraan akan diperiksa secara menyeluruh untuk melihat kinerja dan dampak bahan bakar B50 terhadap mesin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213474//alsintan-KbkZ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211833//bahlil-QXs9_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210341//bbm-auAs_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209901//biodiesel-XCDH_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209535//sawit-aqPF_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194228//bahlil-AQBx_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement