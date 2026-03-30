HOME FINANCE HOT ISSUE

Hilirisasi Sawit Jadi B50, Indonesia Stop Impor Solar Tahun Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |12:49 WIB
Hilirisasi Sawit Jadi B50, Indonesia Stop Impor Solar Tahun Ini (Foto: PTPN)
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan, Pemerintah terus menggenjot hilirisasi komoditas sawit menjadi biodiesel B50. Mentan menegaskan langkah ini diambil dalam langkah menghentikan ketergantungan terhadap impor solar.

“Janji Bapak Presiden (Prabowo Subianto) bahwa kita menyetop impor solar digantikan oleh biofuel sawit B50. Itu tahun ini kita tidak impor dan itu selesai,” ujar Amran dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (30/3/2026).

Mentan menambahkan, kebijakan hilirisasi sawit juga berdampak pada peningkatan kinerja ekspor komoditas sawit Indonesia. Volume ekspor sawit disebut meningkat sekitar 6 juta ton dibandingkan periode sebelumnya.

"Sawit kita, ekspor naik 6 juta ton. Sawit, 32 juta ton, dulu 26 juta ton. 25 juta ton, sekarang naik 6 juta ton," lanjutnya.

Menurut Amran, kebijakan pengembangan biosolar turut memengaruhi keseimbangan pasar global. Pengurangan volume ekspor untuk kebutuhan domestik dinilai mendorong kenaikan harga sawit dunia, yang kemudian memberi insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi.

"Kalau ekspor ini dikurangi 5 juta ton, naik enggak harga dunia? Naik kan? Karena harga dunia naik, petani berproduksi, 10-60 juta ton. Jadi hebat kebijakan, itu baru kebijakan, belum anggaran," ungkapnya.

Selain hilirisasi sawit, Mentan juga memaparkan Pemerintah mendorong akselerasi hilirisasi hasil pertanian lainnya menjadi biofuel, termasuk pengembangan bensin campuran etanol berbasis jagung, ubi, dan tebu, menyusul krisis energi global.

 

